Göttingen/Lübeck - Zur Behandlung von Herzmuskelschwächen haben Mediziner ein neues Medikament entwickelt. Erste Studienergebnisse des sogenannten Herzpflasters deuten auf dessen Wirksamkeit hin, wie die Wissenschaftler am Montag bei einer Pressekonferenz in Göttingen sagten. „Das ist eine Therapie der Zukunft“, sagte der Direktor der Herzklinik an der Universitätsmedizin Göttingen, Ingo Kutschka.

Entwickelt wird das Herzpflaster von Medizinern an der Universitätsmedizin Göttingen und dem Universitätsklinikum Schleswig-Holstein in Lübeck. Für die Therapie werden in Göttingen aus Stammzellen, die aus Nabelschnurblutzellen gewonnen werden, Herzmuskelzellen hergestellt. So entstehen kleine Bauteile aus Herzmuskelgewebe, die zum sogenannten Pflaster zusammengenäht und anschließend auf das geschwächte Herz genäht werden. Das Pflaster wird in einer mehrstündigen Operation minimalinvasiv eingesetzt. „Das ist eigentlich Standard und hilft in Zukunft hoffentlich dabei, dass die Therapie auch an anderen Standorten möglich wird“, sagte der Direktor der Herzklinik am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Stephan Ensminger.

Einer der ersten Menschen, der eines der weltweit einzigartigen Herzpflaster erhielt, war Frank Teege. „Es ist wie ein neues Leben“, sagte der Patient bei der Pressekonferenz am Montag. Vor etwa zwei Jahren wurde ihm das Herzpflaster eingesetzt. Seit der Operation habe sich seine Herzleistung von zehn Prozent auf 35 Prozent verbessert, sagte er. „Dass wir gleich einen Therapieeffekt in dieser Größenordnung haben, konnte man nicht unbedingt direkt erwarten“, sagte der Leiter der Pharmakologieklinik an der Unimedizin Göttingen, Wolfram-Hubertus Zimmermann.

Insgesamt wurden bisher im Rahmen einer Studie zwölf Menschen, davon zehn Männer und zwei Frauen, in Göttingen und Lübeck mit dem Arzneimittel behandelt. In einer zweiten Studienphase sollen weitere 35 Menschen behandelt werden, erklärte Studienleiter Zimmermann. Das Medikament soll nun eine Ausnahmegenehmigung erhalten, damit es in bestimmten Fällen auch schon an anderen Standorten weltweit eingesetzt werden kann. Weitere zukünftige Ziele sind größere Produktionsmengen und Herzpflaster, die auch ohne die Einnahme weiterer Medikamente nicht vom Körper abgestoßen werden. Derzeit können zwei Menschen pro Monat behandelt werden, 2026 sollen es 60 bis 100 sein.