Wien - Comeback für die Mutter aller Kuppelshows: Die Fernsehsendung „Herzblatt“ kommt zurück. Das österreichische Fernsehen will vom kommenden Jahr an Paare in einem Taxi zusammenbringen. „ORF 1 macht die Kult-Dating-Marke jetzt mobil und bringt sie mit einem neu entwickelten Format wieder auf die Bildschirme“, teilte der Sender in Wien mit. „Für die Kandidatinnen und Kandidaten von "Herzblatt Taxi" gibt es "Liebe zum Mitnehmen", wenn sie sich in einem E-Bus quer durch ganz Österreich flirten.“

Taxi mit Trennwand

Gastgeberin und Moderatorin Tina Ritschl spielt Amor: „Sie nimmt am Steuer des "Herzblatt Taxis" Platz und begibt sich mit jeweils einem Single an ihrer Seite auf die Reise an einige der schönsten Orte aller neun Bundesländer. Unterwegs warten Romantik, Abenteuer und spontane Herausforderungen auf die drei potenziellen Date-Partnerinnen und -Partner, die versteckt durch eine Trennwand im hinteren Teil des Busses Platz nehmen.“

ORF 1 verspricht „intensive Gespräche“, „persönliche Antworten“ - etwa auf die Frage: „An welchen Seriencharakter erinnere ich dich?“ und „unterhaltsame Challenges“. So sollen Menschen auf Partnerseuche eine Playlist erstellen. „Bei wem stimmt die Chemie?“

Kultshow mit langer Geschichte

Am Ende muss der Single entscheiden, bei welchem oder welcher der drei Kandidatinnen oder Kandidaten es am meisten knistert. Bei einem Date in romantischer Kulisse können sie einander dann besser kennenlernen. Die neun Folgen werden voraussichtlich 2025 in ORF 1 und auf ORF ON zu sehen sein. Singles mit Sehnsucht nach großen Gefühlen können sich ab sofort unter tv.ORF.at/herzblatttaxi für „Herzblatt Taxi – Liebe zum Mitnehmen“ bewerben.

Die Show hat eine lange und wechselhafte Geschichte. Rudi Carrell machte die Show ab 1987 im deutschen Fernsehen. Mit verschiedenen Moderatoren - darunter Rainhard Fendrich und Hera Lind - und mehr als 400 Folgen bis in die Nullerjahre wurde „Herzblatt“ zum TV-Klassiker. Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer haben noch das gehauchte Timbre von Studiostimme Susi im Ohr, die zum Schluss immer sagte: „Und, wer soll Dein Herzblatt sein?“ Später starteten verschiedene Sender kurzlebige Neuauflagen nach Vorbild der Show.