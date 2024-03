Fabian Reese ist bei Hertha der Schlüsselspieler in der Offensive. In Berlin fühlt er sich extrem wohl. Doch zu weit in die Zukunft schaut er nicht.

Berlin - Hertha-Flügelspieler Fabian Reese hat mit Blick auf seine Zukunft in Berlin große Versprechen vermieden. „Ich bin überzeugt davon, dass Hertha wieder dahinkommt, wo sie hingehören: in die Bundesliga. Wir müssen aber auch ehrlich sagen: Wer weiß schon, ob ich noch vier oder zehn Jahre hier bleibe“, sagte der 26-Jährige dem rbb am Donnerstag. „Dafür müsste ich in die Glaskugel gucken. Ich bin immer vorsichtig, Versprechen für die Zukunft zu geben. Ich kann nur sagen: Jeden Tag, den ich hier bin, werde ich hundert Prozent für die Fahne und den Verein geben!“

Reese spielt seit dem vergangenen Sommer in Berlin. Schnell wurde er zum Schlüsselspieler und Fan-Liebling. Ende Februar hatte er seinen Vertrag beim Fußball-Zweitligisten bis 2028 verlängert. Den Aufstieg in dieser Saison will der 26-Jährige bei sieben Punkten Rückstand auf Relegationsrang drei noch nicht ganz abschreiben. „Wir müssen von Woche zu Woche schauen, rechnerisch ist noch alles möglich“, sagte er. „Aber sicherlich werden die Chancen immer kleiner, wenn wir unsere Spiele nicht gewinnen.“

Sollte Hertha weiter in der zweiten Liga spielen, könnte ein Abgang von Reese im Sommer trotz der Vertragsverlängerung ein Thema werden. Der Offensivspieler dürfte das Interesse einiger Bundesligaclubs geweckt haben. Die finanziell immer noch schwer angeschlagene Hertha könnte auf Transfereinnahmen angewiesen sein.