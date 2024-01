Berlin - Hertha-Trainer Pal Dardai sieht eine Chance, dass ihm Schlüsselspieler Fabian Reese im Viertelfinale des DFB-Pokals zumindest für einen Kurzeinsatz zur Verfügung steht. Der 26-Jährige litt zuletzt an den Folgen einer Corona-Infektion aus dem Dezember und trainierte individuell. „Wir haben grünes Licht von den Doktoren und versuchen, ihn jetzt so aufzubauen, damit wir ihn für das Kaiserslautern-Spiel schon für 10, 20 Minuten auf der Bank mitnehmen können. Das ist mein Wunsch“, sagte Dardai am Donnerstag bei einer Pressekonferenz.

Der Fußball-Zweitligist empfängt die Lauterer am kommenden Mittwoch (20.45 Uhr/Sky) im ausverkauften Olympiastadion. Für die Ligapartie der Hertha am Samstag beim SV Wehen Wiesbaden (13.00 Uhr/Sky) ist Reese noch keine Option. Dardai betonte, dass es eine gemeinsame Entscheidung mit der medizinischen Abteilung und Reese selbst sei, wann er wieder zur Verfügung stehe. Der Flügelspieler war in der Hinrunde oft Herthas bester Mann.

„Er ist ein Spieler, der in fünf Minuten etwas für uns entscheiden kann. Das muss man schon ausnutzen“, sagte Dardai. „Wenn es nicht klappt, klappt es nicht.“ Er glaube aber, dass Reese trotz der langen Pause eine gute Fitness-Grundlage habe.