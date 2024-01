Berlin/Cartagena - Im Trainingslager in Spanien ist Herthas Bence Dardai nach seiner Verletzung noch nicht dabei, doch schon bald könnte er wieder bei den Profis auf dem Platz stehen. „Wenn keine Komplikationen auftreten, kann ich Ende nächster Woche langsam wieder ins Mannschaftstraining“, sagte der 17 Jahre alte Offensivspieler in einem vereinseigenen Interview, das der Fußball-Zweitligist bei Youtube veröffentlichte. Der jüngste Sohn von Hertha-Trainer Pal Dardai hatte sich Ende Oktober im Spiel gegen Paderborn am Sprunggelenk verletzt.

Auch Mittelfeldspieler Jeremy Dudziak, der seit Ende September wegen einer Fußverletzung fehlt, macht im Trainingslager in Spanien Fortschritte. „Ich bin körperlich ziemlich weit und fühle mich im Grunde fit. Das Einzige, was mich momentan noch etwas bremst, sind Schmerzen im rechten Fuß. Deshalb habe ich noch den „Welpenschutz“ des Trainers“, sagte er dem „Kicker“. „Wir bewerten die Situation jeden Tag neu. Wenn ich das Go gebe, ist der „Welpenschutz“ vorbei.“

Die Rückkehr der beiden Kreativspieler wäre für die Berliner extrem wichtig. Bences Bruder Palko Dardai ist ebenfalls gerade erst ins Mannschaftstraining zurückgekehrt, auch Ibrahim Maza befindet sich noch im Aufbau. Dazu fehlt Herthas Schlüsselspieler Fabian Reese weiter wegen der Folgen einer Infektion.

Dudziak, dessen Vertrag im Sommer ausläuft, kann sich einen Verbleib in Berlin gut vorstellen. „Meine Frau und ich - wir fühlen uns pudelwohl hier“, sagte er. Gespräche mit Benjamin Weber habe es aber bislang nicht gegeben. Bence Dardai, an dem auch Bundesligisten interessiert sein sollen, hielt sich in Bezug auf eine Vertragsverlängerung bedeckter. „Als Allererstes konzentriere ich mich darauf, wieder fit zu werden“, sagte er.