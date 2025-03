Frankfurt/Main - Derry Scherhant von Fußball-Zweitligist Hertha BSC ist erstmals für die U21-Nationalmannschaft berufen worden. Der Stürmer wurde von U 21-Trainer Antonio Di Salvo nachnominiert, wie der DFB mitteilte. Di Salvo reagiert damit auf die möglichen Ausfälle der angeschlagenen Paul Wanner vom 1. FC Heidenheim sowie Jens Castrop vom 1. FC Nürnberg.

Die Nachwuchsmannschaft trifft in Vorbereitung auf die Europameisterschaft in der Slowakei vom 11. bis 18. Juni am Freitag auf den EM-Gastgeber in Trnava (18.00 Uhr/ProSieben MAXX). Am kommenden Dienstag empfängt das Team im Merck-Stadion am Darmstädter Böllenfalltor Spanien (20.30 Uhr/Sat.1).

Der erkältete Wanner könnte eventuell beim zweiten Duell gegen Spanien wieder zum Team stoßen. Auch Castrop kränkelt laut Di Salvo etwas.

Scherhant war einer der wenigen Lichtblicke in einer bisher schwachen Saison der Berliner. Unter Trainer Cristian Fiél blühte der 22-Jährige auf und ist auch unter dem neuen Coach Stefan Leitl erfolgreich. Am vergangenen Sonntag erzielte Scherhant beim 5:1-Erfolg in Braunschweig mit dem 2:0 bereits seinen siebten Saisontreffer. Mit zudem sechs Vorlagen ist er bester Scorer der Berliner.