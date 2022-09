Hertha will Belohnung: Schwarz erwartet kampfbetontes Spiel

Herthas Cheftrainer Sandro Schwarz an der Seitenlinie in Aktion.

Berlin (dpa) – - Fußball-Bundesligist Hertha BSC sehnt nach nur einem Punkt aus den ersten vier Liga-Spielen den ersten Sieg herbei. „Wenn du so arbeitest, wird auch die individuelle Belohnung kommen, da bin ich mir sicher“, sagte Hertha-Trainer Sandro Schwarz vor dem Auswärtsspiel beim FC Augsburg am Sonntag (15.30/DAZN). Angesichts ansprechender Leistungen seiner Mannschaft freut sich der 43-Jährige über das positive Feedback, „aber wichtig ist, auf das Belohnungskonto einzuzahlen, dass wir Spiele gewinnen“.

In noch zwei ausstehenden Trainingseinheiten will der Trainer des Tabellenvorletzten, der ein „kampfbetontes Spiel“ beim Tabellen-14. erwartet, die optimale Formation für das Spiel in der Augsburger WWK-Arena herauskristallisieren. Dabei kann Schwarz wieder auf den genesenen Filip Uremovic zurückgreifen, der zudem seine Sperre abgesessen hat. Auch Neuzugang Agustin Rogel scheint mit seiner robusten Spielweise prädestiniert für ein kampfbetontes Spiel zu sein, auch wenn der uruguayische Verteidiger aufgrund der Reisestrapazen „noch müde“ wirke.

Dagegen hält sich Schwarz offen, ob er den Ex-Augsburger Marco Richter gleich von Beginn aufs Feld schickt. „Ich bin erstmal froh, dass er wieder bei uns ist und gesund ist. Marco hat gute Eindrücke im Training hinterlassen“, sagte Schwarz über den Außenbahnspieler, der am vergangenen Samstag bei der 0:1-Heimniederlage gegen Borussia Dortmund sein Comeback nach seiner überstandenen Hodenkrebserkrankung gefeiert hatte. „Er ist aber auf jeden Fall ein Kandidat auch für die Startelf“, sagte Schwarz.