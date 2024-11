Magdeburg - Hertha BSC hat sich nach zwei sieglosen Spielen dem Aufstiegskampf der zweiten Fußball-Liga wieder angenähert und dem 1. FC Magdeburg die zwischenzeitliche Tabellenführung verwehrt. Zum Auftakt des 14. Spieltags kam die Mannschaft von Trainer Cristian Fiel zu einem 3:1 (0:0)-Erfolg und zog mit Magdeburg nach Punkten gleich.

Vor 27.300 Zuschauern in der ausverkauften Avnet-Arena drehten Derry Scherhant (55.), Florian Niederlechner (65.) und Ex-Magdeburger Luca Schuler (86.) das Spiel, nachdem Mohammed El-Hankouri in der 48. Minute die Hausherren in Führung gebracht hatte.

Reese feiert Comeback

Im Vergleich zum 6:4-Spektakel in der vergangenen Spielzeit nahm die Partie erst im zweiten Spielabschnitt Fahrt auf. Nach einem Ballverlust von Ibrahim Maza tanzte El-Hankouri zunächst Leistner aus und traf dann aus gut 20 Metern ins lange Eck (48.). Doch Hertha konterte schnell und kam durch Scherhants schönen Schlenzer von der linken Seite zum Ausgleich (55.). Zehn Minuten später vollendete Niederlechner nach einer Ecke per Kopf.

In der 73. Minute kam dann Herthas Fabian Reese nach viermonatiger Verletzungspause zu seinem ersten Saisoneinsatz und war am 3:1 mitbeteiligt, das der bei seiner Einwechslung heftig ausgepfiffene Schuler erzielte (86.).