Berlin/Dortmund - Hauptstadt gegen Ruhrgebiet: Am 21. Spieltag der Fußball-Bundesliga kommt es gleich zum Doppel-Duell der Berliner Clubs gegen Teams aus dem Pott. Der 1. FC Union Berlin empfängt um 15.30 Uhr (DAZN) im Stadion an der Alten Försterei Tabellenschlusslicht Schalke 04. Kurz nach der Partie in Köpenick erfolgt der Anpfiff des Spiels von Hertha BSC bei Borussia Dortmund (17.30 Uhr/DAZN).

Die Pointe: Ausgerechnet die jeweiligen Lokalrivalen können sich gegenseitig Hilfestellung geben. Ein Erfolg der Eisernen gegen Schalke würde der Hertha im Abstiegskampf nutzen, ein Überraschungscoup der Blau-Weißen in Dortmund verbessert die Ausgangslage von Union im engen Rennen in der Spitzengruppe der Liga.

Vor dem Anpfiff ist Union als Tabellenzweiter erster Verfolger von Tabellenführer FC Bayern München, Dortmund folgt mit zwei Punkten Abstand. Mit einem Sieg würden die Eisernen die Bayern als Spitzenreiter ablösen. Die Hertha hat vor dem Überkreuz-Duell im Pott immerhin fünf Zähler Vorsprung auf Schalke.