Berlin/Hamburg - Hertha-Trainer Pal Dardai gewährt seinen Spielern trotz der 0:3-Niederlage beim Hamburger SV einen freien Sonntag. Wie der Berliner Fußball-Zweitligist am frühen Sonntagmorgen mitteilte, wurde die für 11.00 Uhr auf dem Trainingsplatz am Olympiastadion geplante Übungseinheit gestrichen. Gründe für die Auszeit wurden nicht genannt. Nach der dritten Niederlage ohne eigenen Treffer im dritten Saisonspiel am Samstagabend hatte sich Dardai enttäuscht über den Auftritt seiner Mannschaft gezeigt. „Zum Schluss ist es vielleicht die Qualität und wir sind nicht stark genug für diese Liga“, sagte der 47-Jährige bei Sky.

Die Berliner hatten nach dem 5:0 im DFB-Pokal bei Carl Zeiss Jena in der Vorwoche auf eine Trendwende in der Liga gehofft. Gegen den Hamburger SV war die Hertha aber im Traditionsduell letztlich chancenlos. „Diese Woche habe ich noch gedacht, wenn wir so in Hamburg spielen, dann gewinnen wir. Aber es ist nichts davon rausgekommen“, monierte Dardai den Auftritt. Nach dem Bundesliga-Abstieg vollzieht die Hertha einen maßgeblichen personellen Umbruch, da viele Spieler aus ökonomischen Gründen verkauft werden müssen.

„Wir müssen ein paar Wochen das Niveau spüren. Die Schiedsrichter lassen mehr durchgehen. Ich brauche das nicht erzählen, es ist eine schwierige Liga. Da müssen wir ankommen“, sagte Dardai. Die nächste Partie steht für die Hertha am kommenden Samstag (13.30 Uhr/Sky) im Berliner Olympiastadion gegen die SpVgg Greuther Fürth an.