Berlin - Mit einigen Rückkehrern, aber ohne Schlüsselspieler Fabian Reese ist Hertha BSC in die Vorbereitung auf die Rückrunde der zweiten Fußball-Bundesliga gestartet. Der 26-Jährige werde nach seinem Infekt zum Ende des vergangenen Jahres noch nicht wieder am Training teilnehmen, schrieb Hertha auf der Plattform X, vormals Twitter. „Erst wenn seine Werte wieder 100% in Ordnung sind, wird er wieder in den Trainingsbetrieb einsteigen“, hieß es. Reese hatte schon die letzte Partie der Berliner vor der Winterpause am 16. Dezember des vergangenen Jahres gegen Osnabrück wegen des Infekts verpasst.

Ansonsten konnte Trainer Pal Dardai alle Profis zum ersten Training des neuen Jahres begrüßen. Bence und Palko Dardai, Jeremy Dudziak, Ibrahim Maza sowie Agustín Rogel kehrten nach längeren Verletzungspausen zurück und absolvierten individuelle Einheiten. Besonders die vier Offensivkräfte waren schmerzlich vermisst worden.

Vom 7. bis zum 14. Januar reisen die Berliner ins Trainingslager nach Alicante (Spanien). Vorher steht am Samstag (14.00 Uhr) noch in Berlin das Testspiel gegen den Drittligisten FC Erzgebirge Aue an. Neuzugänge sind bei der Hertha im Winter nur geplant, wenn andere Spieler den Club verlassen.

Unter der Sonne Spaniens will sich der Tabellensiebte den Feinschliff für den Rückrunden-Auftakt gegen Fortuna Düsseldorf am 21. Januar holen. Die Berliner liegen sechs Punkte hinter Relegationsrang drei. Im DFB-Pokal-Viertelfinale trifft Hertha Ende Januar auf den 1. FC Kaiserslautern.