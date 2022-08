Hertha-Trainer Schwarz empfindet Bernstein „sehr nahbar“

Berlin - Trainer Sandro Schwarz hat die Zusammenarbeit mit Präsident Kay Bernstein beim Fußball-Bundesligisten Hertha BSC gelobt. „Ich nehme ihn als sehr nahbar wahr, er lebt den Verein, nimmt die Leute mit und sich selbst nicht zu wichtig. Er ist sehr kommunikativ. Das hilft uns extrem, die Stimmungslage gemeinsam mit Fredi Bobic voranzutreiben“, sagt Schwarz über den Ende Juni gewählten Vorstand in einem Interview der Zeitung „Märkische Allgemeine“ (Samstag).

Zwischen Schwarz und Bernstein herrsche ein wöchentlicher Austausch über unterschiedliche Aspekte. „Da geht es um verschiedene Inhalte, wie er ein Spiel gesehen hat, wie er den Klub wahrnimmt, was Atmosphäre betrifft. Das ist interessant, weil er es in der Vergangenheit aus einer anderen Perspektive erlebt hat“, sagt Schwarz.

Ebenfalls rege sei die Kommunikation mit dem Geschäftsführer Sport Fredi Bobic - auch im Hinblick auf die am 31. August endende Transferperiode. „Als Trainer würde ich mich freuen, wenn das Transferfenster zu Beginn der Saison geschlossen wäre. Da bin ich ein Befürworter“, sagt Schwarz, für den eine einheitliche Lösung aller großen europäischen Ligen wünschenswert wäre.

Abseits seiner Arbeit in Berlin geht sein Blick unterdessen oft in Richtung Russland und die Ukraine. „Wenn du eine so intensive Zeit erlebst, gerade die letzten drei Monate, die nur noch wenig mit Sport zu tun hatte, dann ist doch klar, dass man das nicht einfach so abstreift“, sagt Schwarz, der 2020 bis 2022 den russischen Erstligisten Dynamo Moskau trainierte. „Was in der Ukraine passiert, ist furchtbar. Daher kann es keine Normalität geben, egal wo du bist. Auch nicht hier“, sagt der 43-Jährige, der weiter im Austausch mit vielen seiner ehemaligen Spielern und dem dortigen Staff sei. „Alle, die ich kenne, wünschen sich, genau wie wir, dass dieser Krieg so schnell wie möglich endet.“