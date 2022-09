Hertha-Trainer: „Kanga arbeitet viel für die Mannschaft“

Berlin - Herthas Trainer Sandro Schwarz macht die Leistung von Stürmer Wilfried Kanga nicht anhand der bisher fehlenden Tore fest. „Ich empfinde, dass er für die Mannschaft viel arbeitet und dass er sehr fleißig ist“, sagte Schwarz. Der Neuzugang des Berliner Fußball-Bundesligisten hat in dieser Saison noch kein Tor geschossen. Das werde aber noch kommen, so Schwarz. Wichtig sei, dass Kanga weiterhin fleißig arbeite.

Der Neuzugang vom Schweizer Erstligisten Young Boys Bern, für den Kanga in 33 Pflichtspielen 15 Mal jubeln durfte, hat in seinen bisherigen fünf Spielen in der Bundesliga lediglich acht Mal auf das gegnerische Tor geschossen. Ungeduldig, endlich ein Tor schießen zu wollen, ist der Franzose aber laut Trainer Schwarz nicht. Ballbehauptung und Präsenz seien vorhanden. Mut machen kann ein Blick auf die Schweizer Torjägerliste. Nach seinen drei Toren in den ersten beiden Saisonspielen vor dem Wechsel nach Berlin ist er dort immer noch Dritter.

Auch mit Kangas Sturmkollegen, Dodi Lukebakio und Chidera Ejuke, ist Schwarz zufrieden. Das Trio habe beim 2:0 beim FC Augsburg zur defensiven Stabilität beigetragen. „Das ist absolut wichtig für uns, aktiv zu verteidigen mit den drei Spielern vorne, die das sehr gut gemacht haben“, sagte Schwarz.