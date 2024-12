Berlin - Hertha BSC absolviert im Rahmen seines Trainingslagers ein Testspiel gegen den Fußball-Drittligisten SV Sandhausen. Die Partie findet am 10. Januar im spanischen Benalup-Casas Viejas statt. Die Kleinstadt liegt in der andalusischen Provinz Cádiz, wo der Berliner Zweitligist vom 4. bis 11. Januar sein Winter-Trainingslager absolviert. In der Liga geht es am 19. Januar mit dem Auswärtsspiel gegen den SC Paderborn weiter.