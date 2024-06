Berlin - Der Terminkalender von Fußball-Zweitligist Hertha BSC in der Saisonvorbereitung füllt sich weiter. Wie die Berliner am Montag mitteilten, stehen drei weitere Testspiele fest. Zunächst tritt die Mannschaft am 6. Juli beim Regionalligisten FC Rot-Weiß Erfurt an. Weiter geht es mit den Partien am 10. Juli beim SV Babelsberg 03 sowie am 16. Juli bei Drittliga-Aufsteiger Energie Cottbus. Der Test gegen den FSV Zwickau am 13. Juli stand schon länger fest. Vom 18. bis 27. Juli geht es für den Hauptstadt-Club dann ins Trainingslager nach Österreich. In Walchsee in Tirol sind ebenfalls Testspiele geplant.