Berlin - Hertha-Sportdirektor Benjamin Weber hat sich mit den Fortschritten der jungen Talente des Fußball-Zweitligisten zufrieden gezeigt. „Wir haben jetzt 13 Spieler aus dem eigenen Nachwuchs im Profi-Kader, zehn hatten schon ihre Einsätze. In der Regel stehen vier bis fünf von ihnen in der Startelf“, sagte der 43-Jährige der „Bild“-Zeitung. „Eine unglaubliche Quote und da gehört auch der Mut des Trainers dazu, die Spieler auf den Platz zu bringen. Natürlich geht einem da das Herz auf.“

Weber war selbst lange Zeit Leiter der Hertha-Akademie. Seit Anfang 2023 ist er Sportdirektor bei den Berlinern. Um die jungen Spieler zu halten, müssten sie weiter vom Berliner Weg, den die Hertha unter anderem auch aus finanziellen Zwängen ausgerufen hat, überzeugt werden, sagte Weber. Der Hauptstadtclub wolle mit den jungen Spielern sportlich erfolgreich sein und durch die hohe Identifikation auch Emotionen bei den Fans auslösen.

„Wir haben eine Riesen-Chance, mit diesen jungen Talenten ein Gerüst für die Zukunft zu bilden. Sie sollen das Fundament von Hertha BSC in den nächsten Jahren sein“, sagte er. „Alleine mit Ibrahim Maza, Bence Dardai, Pascal Klemens und Torwart Tim Goller stehen vier Spieler im Profi-Team, die noch U19 spielen könnten.“ Es brauche aber natürlich auch erfahrene Profis.