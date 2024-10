Berlin - Die Personalsituation bei Hertha BSC bleibt angespannt. Zu den Verletzten um Fabian Reese, Linus Gechter oder Marten Winkler gesellt sich nun auch Diego Demme. Der 32-Jährige sollte diese Woche eigentlich ins Mannschaftstraining zurückkehren. Im Duell mit Eintracht Braunschweig heute Abend (18.30 Uhr/Sky) fehlt der Mittelfeldspieler aber erneut.

„Er hat es probiert, aber sich noch nicht so gefühlt, wie man sich fühlen müsste, um wieder 90 Minuten spielen zu können. Deshalb gehen wir da kein Risiko ein“, sagte Trainer Cristian Fiél. Medienberichten zufolge soll Demme zuletzt über Schwindel und Unwohlsein geklagt und sich in der Länderspielpause Untersuchungen unterzogen haben. Demnach gaben die Ärzte am Wochenende aber grünes Licht für seine Rückkehr in die Vollbelastung.

Doch ein volles Mannschaftstraining konnte er nach „Bild“-Informationen bis heute nicht absolvieren. Der Vizekapitän hatte schon das 2:2 gegen Schalke nur von der Bank beobachtet. Beim Testspiel gegen Hertha Zehlendorf fehlte Demme ebenfalls.

Zumindest mit Marton Dardai und Michal Karbownik kann Trainer Fiél planen. Beide seien Optionen für die Startelf.