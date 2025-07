Berlin - Hertha BSC peilt für die kommende Saison den Aufstieg sowohl der Herrenmannschaft als auch des Frauenteams an. „Wir wollen mit beiden Mannschaften nach oben. Es wäre schön, wenn wir einen Doppelaufstieg feiern können“, sagte Hertha-Präsident Fabian Drescher bei der offiziellen Saisoneröffnung im Olympiapark und hofft auf eine „geile Saison“. Die Männer wollen nach zwei Jahren im Unterhaus zurück in die Bundesliga, die Frauen spielen in der drittklassigen Regionalliga.

Auch Herthas Sportdirektor Benjamin Weber unterstrich die Ambitionen. „Das Ziel ist klar definiert, da brauchen wir nicht drum herumreden“, sagte er. Bereits in zwei Wochen eröffnen die Berliner mit dem Gastspiel auf Schalke die Spielzeit in der zweiten Liga. Zuvor bestreiten die Berliner die Generalprobe beim schottischen Erstligisten FC Motherwell am kommenden Freitag (20.00 Uhr).

Während der Bundesligaaufstieg der Profis zweimal scheiterte, soll bei den Frauen der Aufstieg der „nächste Schritt im Frauen- und Mädchenfußball“ bedeuten, wie Drescher sagte. Hertha war einer der letzten Bundesligavereine, der eine eigene Frauenabteilung installiert hatte.