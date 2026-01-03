Hertha BSC bereitet sich in Portugal auf die Rückrunde in der zweiten Liga vor. Einige Spieler sind aber nicht dabei.

Berlin - Am Morgen noch ein Lauf im verschneiten Berlin – am Abend zweistellige Temperaturen am Atlantik: Hertha BSC bereitet sich an der portugiesischen Algarve auf den Aufstiegskampf in der 2. Fußball-Bundesliga vor.

Mit insgesamt vier Torhütern und 26 Feldspielern flog Hertha-Trainer Stefan Leitl in die warmen Gefilde, um sich auf die Rückrunde einzustimmen. Bis zum kommenden Samstag trainieren die Berliner, einen Tag vor dem Abflug steht ein Testspiel gegen den belgischen Erstligisten Standard Lüttich auf dem Programm.

Nicht mit an Bord in Richtung Portugal war Diego Demme. Der 34 Jahre alte Mittelfeldspieler, der bereits in der Vorsaison wegen Schwindelanfällen monatelang ausgefallen war, klagte erneut über Kopfbeschwerden und blieb in der Hauptstadt.

Kolbe fehlt bis auf weiteres

Niklas Kolbe laboriert weiterhin an der Muskelverletzung, die er sich im letzten Spiel 2025 gegen Arminia Bielefeld zugezogen hatte. Er fehlt bis auf weiteres, teilte Hertha vor dem Abflug mit. Überraschend saß auch Dawid Kownacki nicht im Flugzeug. Der Stürmer blieb aufgrund eines grippalen Infekts in Berlin und wird gegebenenfalls nachreisen.

Dagegen gehören die Rekonvaleszenten John Anthony Brooks und Leon Jensen dem Reisekader ebenso an wie der wechselwillige Julian Eitschberger. Auch vier Nachwuchsspieler reisen mit an die Algarve.

Richtungsweisender Rückrundenauftakt

Die ambitionierte Hertha steht im Kampf um dem Aufstieg vor einem hinweisenden Auftakt in die Rückrunde. Dem Heimspiel gegen Herbstmeister FC Schalke 04 am 17. Januar (20.30 Uhr) folgt die Partie in Karlsruhe.

Anschließend geht es an den folgenden Spieltagen mit den Begegnungen gegen Darmstadt und Hannover sowie in Elversberg und Paderborn gegen die aktuellen Schalke-Verfolger auf den Plätzen zwei bis fünf. Hertha hat die Hinrunde nach drei sieglosen Spielen zum Abschluss als Tabellensechster mit fünf Punkten Abstand auf den Relegationsrang abgeschlossen.