Hertha-Neuzugang Cuisance will in erste Liga zurück

Berlin - Für Herthas Neuzugang Michael Cuisance zählt nur der Erstliga-Aufstieg. „Mein ganz klares Ziel ist es, in die erste Liga zurückzukehren. Ich bin mir sicher, dass wir diesen Schritt zusammen gehen können. Hertha ist ein großer Verein, der mit seinen fantastischen Fans und diesem tollen Stadion in die Bundesliga gehört“, sagte der 24 Jahre alte Franzose in einer Vereinsmitteilung. Der Mittelfeldspieler hat in Berlin bis Sommer 2027 unterschrieben.

In Deutschland ist er kein Unbekannter, spielte bereits für den FC Bayern München und Borussia Mönchengladbach. Zuletzt stand Cuisance beim FC Venezia in Italien unter Vertrag. „Ich starte ein neues Kapitel. Für mich steht Hertha auf einer Stufe mit meinen früheren Vereinen. Deswegen bin ich sehr, sehr froh über diesen Wechsel und gleichzeitig auch aufgeregt“, sagte Cuisance. Er freue sich auf die Hauptstadt: „Wir sind sehr gespannt auf Berlin. Meine Frau und mein Sohn begleiten mich. Wir wollten als Familie sehr gerne hierhin kommen, denn es ist eine ganz besondere Stadt.“