Berlin - Hertha BSC tritt im Viertelfinale des DFB-Pokals überraschend mit Marius Gersbeck im Tor gegen den 1. FC Kaiserslautern an. Der 28-Jährige spielt somit erstmals nach seiner Rückkehr nach Berlin und der Verurteilung zu einer Geldstrafe nach einer Prügelei im Sommer-Trainingslager in Österreich in einem Pflichtspiel für die Hertha-Profis. Stammtorwart Tjark Ernst sitzt am Mittwoch (20.45 Uhr/Sky) im ausverkauften Olympiastadion auf der Ersatzbank.

Wieder im Kader ist Offensivspieler Fabian Reese, der seit Mitte Dezember nach einer Corona-Infektion pausieren musste. Florian Niederlechner kehrt nach seiner Rot-Sperre direkt in die Startformation zurück und dürfte wie zum Ende des vergangenen Jahres erfolgreich praktiziert im Angriff hinter Stoßstürmer Haris Tabakovic zentral agieren. Der defensivere Andreas Bouchalakis muss dafür aus der Startelf weichen.

Der 1. FC Kaiserslautern beginnt mit den gleichen elf Akteuren wie am vergangenen Freitag beim 4:1-Sieg gegen den FC Schalke 04.