Berlin - Die Krise beim Fußball-Zweitligisten Hertha BSC geht auch am Privatleben von Trainer Cristian Fiél nicht spurlos vorbei. „Es gibt eine Problematik, und das ist die Schlimmste: Wenn die Kinder anfangen, sich Sorgen zu machen“, sagte der 44-Jährige in der Pressekonferenz vor dem Spiel am Samstag (20.30 Uhr/Sky und Sport1) gegen den 1. FC Kaiserslautern.

Die Situation sei nach der 0:2-Niederlage am vergangenen Samstag in Regensburg und nur einem Berliner Sieg in den vergangenen sechs Ligaspielen „belastend“, sagte Fiél und ergänzte: „Es gab schon einmal angenehmere Momente als Trainer, aber das gehört dazu.“

Sportlich blickt der Hertha-Coach voraus und nicht in die Vergangenheit: „Es geht um Samstag 20.30 Uhr, nicht um Dienstag, Mittwoch oder Donnerstag im Training. Dafür gibt es keine Punkte.“ Dass die Leistung des Tabellen-Zwölften beim Schlusslicht indiskutabel und die Kritik der Fans berechtigt waren, sei unbestritten. „Das war nichts“, sagte Fiél über den desolaten Auftritt in der Oberpfalz.

Sportdirektor Weber nimmt die Mannschaft in die Pflicht

Sportdirektor Benjamin Weber stärkte dem Coach und dessen Assistenten erneut den Rücken und nahm die Mannschaft deutlich in die Pflicht: „Das Trainerteam reißt sich den Arsch auf.“ Nun sei es auch an den Spielern, „das mit Leistung zurückzuzahlen“.

Mit dem viertplatzierten Team aus Kaiserslautern kommt vielleicht der richtige Gegner ins Olympiastadion, in dem 45.000 Zuschauer erwartet werden. Von den bislang sieben Zweitliga-Duellen mit den Pfälzern ging keines verloren. Im Hinspiel hatte es im August vergangenen Jahres einen spektakulären 4:3-Sieg der Hauptstädter auf dem Betzenberg gegeben.