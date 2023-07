Berlin - Hertha-Torwart Oliver Christensen kann sich einen Verbleib beim Bundesliga-Absteiger vorstellen, möchte aber auch einen Wechsel nicht gänzlich ausschließen. „Ich habe nie gesagt, dass ich weg will. Ich habe mit Hertha 1. Liga gespielt, also kann ich mit Hertha auch 2. Liga spielen. Ich habe weiter Lust auf Hertha“, sagte der Däne, der in der vergangenen Saison Herthas Nummer eins war, dem „Kicker“ (Montag).

Der finanziell schwer angeschlagene Zweitligist muss Transfereinnahmen generieren. Christensen soll von Clubs aus England umworben sein und will auch selbst irgendwann in seiner Karriere auf der Insel spielen. Anders als andere Verkaufskandidaten wie etwa Dodi Lukebakio war er aber mit Hertha ins Trainingslager gereist. „Ich bin hier und im Moment ganz zufrieden. Aber klar ist im Fußball auch: Es gibt keine Garantie, dass ich am 1. September noch hier bin“, sagte der 24-Jährige. „In diesem Business geht es oft sehr schnell. Aber ich habe kein Problem mit der 2. Liga. Das habe ich dem Club auch so gesagt.“

Die Berliner hatten für die Torwartposition im Sommer auch Fan-Liebling und Kapitänskandidat Marius Gersbeck verpflichtet. Der wurde nach dem Verdacht der Körperverletzung eines 22-Jährigen allerdings suspendiert. „Wir waren alle ein bisschen überrascht. Ich habe Marius drei Wochen im Training als guten Typen und guten Torwart kennengelernt, wir haben uns gegenseitig Tipps gegeben“, sagte Christensen. „Was jetzt passiert, kann ich nicht sagen. Aber ich weiß, dass unser Team sich davon nicht runterziehen lässt.“ Er glaube nicht, dass sich durch Gersbecks Suspendierung an seiner Situation etwas ändere.