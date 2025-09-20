Berlin - Nach dem überraschenden Erfolg bei Spitzenreiter Hannover will Hertha BSC seinen Aufwärtstrend in der zweiten Liga fortsetzen. Gegen den SC Paderborn soll es am Samstag (13.00 Uhr/Sky) den ersten Heimsieg für die Berliner und ihre Fans geben. Der erst 16 Jahre Kennet Eichhorn, der bei 96 in seinem ersten Einsatz von Beginn an überzeugte, hat gute Chancen, von Trainer Stefan Leitl wieder in die erste Elf berufen zu werden. In Linus Gechter kehrt ein zuvor gesperrter Innenverteidiger als bisherige Stammkraft zurück.

Die mit Aufstiegsambitionen gestarteten Herthaner haben aus fünf Spielen erst fünf Punkte geholt und wollen möglichst schnell in die obere Tabellenregion. Am Weltkindertag gibt es im Berliner Olympiastadion für Alle bis 13 Jahre freien Eintritt und Gratis-Eis.