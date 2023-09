Berlin - 1. FC Magdeburg verpasst Tabellenführung: Zwei Führungen beim FC Schalke 04 reichen nicht zum Überraschungssieg beim Bundesliga-Absteiger. Mit der ersten Saisonniederlage verpasst der FCM auch die Tabellenführung in der 2. Bundesliga. Die Elbestädter sind nach dem 3:4 (2:1) am Samstagabend nun sogar nur Tabellenfünfter. Abwehrspieler Silas Gnaka, sorgte mit einem Doppelpack für die 2:0-Führung der Magdeburger (16./27.). Schalke glich durch Sebastian Polter (40.) und Derry Murkin (62.) aus, kassierte direkt den Rückschlag durch Connor Krempicki (67.) und kam durch Thomas Ouwejan wieder zurück (69.). Nach der Roten Karte gegen Magdeburgs Daniel Heber (77.) wegen einer Notbremse verwandelte Polter den Elfmeter zum Siegtreffer (79.). Wegen Reklamierens sah auch Magdeburgs Co-Trainer André Kilian in der Nachspielzeit noch Rot.

„Wir haben nach dem 2:0 ein bisschen den Faden verloren, hatten zu einfache Ballverluste und den Gegner dadurch reingeholt. Wenn wir das besser runterspielen, kommen die nicht so gut aus der Pause“, sagte Krempicki und ergänzte: „Spätestens nach dem 3:2 hätten wir dicht machen oder es kontrolliert runterspielen müssen.“

Hansa verliert gegen Angstgegner: Die Fortuna aus Düsseldorf hat ihren Ruf als Angstgegnerin des FC Hansa Rostock wieder einmal bewiesen. Schon zum vierten Mal nacheinander mussten sich die Mecklenburger dem Team aus dem Rheinland geschlagen geben. Mit dem 1:3 (1:2) kassierten die Rostocker ihre zweite Niederlage nacheinander. „Wenn man in der 2. Liga Spiele gewinnen will, muss man 90 Minuten präsent sein“, kritisierte Hansa-Trainer Alois Schwartz und motzte: „Wir haben uns einlullen lassen und keine Körpersprache gezeigt.“

Hansas Steigerung nutzte nichts: Vor 24.600 Zuschauern trafen Christos Tzolis (17.) und Andre Hoffmann (35.) vor der Pause für die Gäste, Jasper van der Werff erzielte für Rostock den Anschlusstreffer kurz vor dem Wechsel. Jona Niemiec (88.) sorgte kurz vor Schluss für den Endstand. „Eine bittere Niederlage. Eine schwache Leistung der gesamten Mannschaft“, sagte Torschütze van der Werff.

Hertha feiert wieder Heimsieg: Dank Dreifach-Torschütze Haris Tabakovic hat sich Hertha BSC im Tabellenkeller Luft verschafft und die Abstiegsplätze verlassen. Die kriselnden Berliner gewannen am Sonntag zu Hause gegen den Tabellennachbarn Eintracht Braunschweig 3:0 (2:0) und verbesserten sich auf Rang 15. Die Niedersachsen rutschten dagegen auf den vorletzten Platz.

Hertha-Neuzugang Tabakovic stocherte den Ball erst über die Linie (38. Minute), dann verwandelte der Mittelstürmer einen Handelfmeter (45.+2) souverän - und schließlich traf der Angreifer aus rund zehn Metern (71.) zum Endstand. Zwei weitere Treffer des Schweizers wurden wegen Abseitsstellungen aberkannt.

Vor 43.528 Zuschauern erarbeiteten sich die Hausherren vor allem über ihren schnellen Außenbahnspieler Fabian Reese immer wieder Chancen. Einzig beim Torabschluss mangelte es zu Beginn an Präzision. Dann erlöste Tabakovic die Hertha-Fans gleich doppelt. Berlins Torwart Robert Kwasigroch war bis auf eine Parade zunächst beschäftigungslos. Das 19 Jahre alte Eigengewächs rückte kurzfristig für den erkrankten Tjark Ernst in die Startelf und feierte sein Pflichtspiel-Debüt für den Hauptstadt-Club.