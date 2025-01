Berlin - Vor großer Kulisse will Hertha BSC im Topspiel der zweiten Liga den Tabellenführer Hamburger SV ärgern. 71.500 Zuschauer und Zuschauerinnen werden am Samstagabend (20.30 Uhr/Sport1 und Sky) im ausverkauften Olympiastadion erwartet. Nach dem Sieg zum Rückrundenstart in Paderborn will die Hertha ihre Aufholjagd fortsetzen. Mit einem Erfolg würde das Team von Cristian Fiél auf drei Punkte an den HSV heranrücken.

Flügelspieler Fabian Reese könnte bei Hertha nach seiner erneuten Verletzungspause wieder im Kader stehen. Es ist das erste Heimspiel der Alten Dame nach dem ersten Todestag von Kay Bernstein. Der damalige Präsident war am 16. Januar 2024 überraschend im Alter von nur 43 Jahren gestorben.

Zum Gedenken wird die Mannschaft ein blaues Trikot mit dem Schriftzug „Der Berliner Weg“ tragen. Outfit und Design erinnern an die Retro-Trainingsjacke, die Bernstein regelmäßig getragen hat und die zu seinem Markenzeichen wurde.