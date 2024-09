Sein Vater ist bei Hertha eine Legende. Nun bindet sich auch Marton Dardai lange an die Hauptstädter, bei denen er seit 2012 ist.

Berlin - Fußball-Zweitligist Hertha BSC hat den Vertrag mit Marton Dardai langfristig verlängert. Der Kontrakt des 22-Jährigen, der im kommenden Sommer ausgelaufen wäre, ist nun bis zum 30. Juni 2028 datiert, wie der Verein mitteilte.

Der gebürtige Berliner ist bereits seit 2012 bei der Alten Dame. Am 7. November 2020 gab der Innenverteidiger sein Profidebüt in der Bundesliga. Insgesamt absolvierte der Linksfuß bisher 81 Pflichtspiele für die Hertha, dabei gelang ihm ein Treffer.

„Marton trägt schon über die Hälfte seines bisherigen Lebens das blau-weiße Trikot. Er hat sich bei Hertha BSC nicht nur zu einem gestandenen Profi, sondern auch zum Nationalspieler entwickelt. Mit großem Stolz haben wir als Verein seine Auftritte bei der zurückliegenden EM verfolgt. Umso glücklicher sind wir, dass wir gemeinsam in die Zukunft gehen“, erklärte Sportdirektor Benjamin Weber.

Dardai feierte am 24. März 2024 sein Länderspieldebüt für Ungarn. Seitdem stand der Defensivakteur achtmal für die Magyaren auf dem Feld, darunter auch dreimal bei der EM in diesem Sommer in Deutschland.

„Ich fühle mich bei Hertha BSC zu Hause! Mir ging es mit meiner Unterschrift darum, ein Zeichen zu setzen und dem Verein frühzeitig Klarheit zu verschaffen. Nun freue ich mich schon auf die vor uns liegenden Herausforderungen“, sagte der Sohn von Ex-Coach Pal Dardai.