Berlin - Pal Dardai bittet zum ersten Training. Um 16.00 Uhr versammelt der Chefcoach von Hertha BSC heute seine Spieler zur ersten Übungseinheit für die kommende Saison in der 2. Fußball-Bundesliga auf dem Schenkendorffplatz auf dem Olympia-Gelände. Bei den Berlinern gibt es gut vier Wochen vor dem ersten Pflichtspiel nach dem Abstieg aber noch viele personellen Fragezeichen.

Mehrere ehemalige Leistungsträger wie Dodi Lukebakio, Lucas Tousart oder Suat Serdar sollen aus ökonomischen Gründen verkauft werden. Gleiches gilt für bislang ausgeliehene Spieler wie Alexander Schwolow, Krzysztof Piatek oder Myziane Maolida. Die Berliner brauchen dringend Transfererlöse.

Das erste Testspiel ist am Sonntag kommender Woche gegen RSV Eintracht Stahnsdorf geplant, ins Trainingslager geht es für die Mannschaft von Chefcoach Pal Dardai vom 12. bis 21. Juli nach Zell am See in Österreich. Der erste Spieltag in der 2. Liga findet vom 28. bis 30. Juli, Wann genau es gegen welchen Gegner geht, erfahren die Berliner am kommenden Freitag, wenn die Deutsche Fußball Liga die Saisonpläne veröffentlicht.