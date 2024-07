Ob zu Hause oder in Tirol: Hertha will den nächsten Schritt machen.

Walchsee/Berlin - Fußball-Zweitligist Hertha BSC hat sein Quartier im österreichischen Walchsee bezogen. Bei dem neuntägigen Trainingslager möchte Trainer Cristian Fiél seiner Mannschaft den letzten Feinschliff verleihen. „Ein Teil wird das Gegenpressing sein“, wird der 44-Jährige in einer Vereinsmitteilung zitiert. „Durch die vielen Testspiele war bislang noch nicht so viel Zeit, weshalb wir im Trainingslager noch ein paar neue Inhalte hineinbringen wollen. Es wird auf jeden Fall um den Ball gehen.“

Nach einem kurzen, internen Testspiel auf dem heimischen Trainingsplatz reisten die Berliner am Donnerstagmittag mit drei Torhütern und 25 Feldspielern nach Tirol. Mit dabei sind auch die drei Neuverpflichtungen Michael Cuisance, Kevin Sessa und Diego Demme sowie die Nachwuchsspieler Boris Lum und Oliver Rölke. Nicht mitgereist ist Leistungsträger Fabian Reese, der aufgrund einer Sprunggelenksverletzung aktuell ausfällt. Weiter fehlen Agustin Rogel, Bradley Ibrahim und Bilal Hussein.

Testspiele und Liga-Auftakt

Auf dem Programm stehen neben verschiedenen teambildenden Maßnahmen drei Testspiele, angefangen mit der Partie gegen den niederländischen Erstligisten NEC Nijmegen am Samstag (16.00 Uhr). Am 25. Juli folgen die Begegnungen gegen den englische Drittligist Huddersfield Town (14.00 Uhr) und Zweitligist Cardiff City (18.00 Uhr). Wenige Tage nach der Rückkehr folgt der Pflichtspielauftakt in der Liga gegen den SC Paderborn am 3. August (13.00 Uhr).

Wie aus dem neuen Terminplan der DFL hervorgeht, folgen auf das bereits zuvor festgelegte Duell beim Hamburger SV (10.08, 20.30 Uhr) dann zwei Samstagsspiele: zu Hause gegen SSV Jahn Regensburg am 24. August (13.00 Uhr) und eine Woche später beim 1. FC Kaiserslautern (20.30 Uhr). Im Anschluss finden die Partien gegen Fortuna Düsseldorf (15.09, 13.30 Uhr), beim 1. FC Nürnberg (21.09, 13.00 Uhr) und gegen die SV Elversberg (29.09, 13.30 Uhr) statt.