Berlin - Fußball-Zweitligist Hertha BSC tritt in der Länderspielpause zu einem Testspiel gegen den Oberligisten Hertha 03 Zehlendorf an. Das Spiel wird am 8. September um 18.30 Uhr auf dem Ernst-Reuter-Sportfeld im Südwesten der Hauptstadt angepfiffen, wie die Blau-Weißen am Mittwoch mitteilten. „Es ist wichtig, dass wir jedes Training, jeden Tag gut nutzen, um uns als Team immer besser zu finden. Und den Jungs ist es bestimmt auch lieber, wenn sie dabei auf dem Platz stehen und sich mit einem ordentlichen Gegner messen dürfen“, sagte Trainer Pal Dardai der Mitteilung zufolge.