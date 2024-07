Vierter Test, vierter Sieg: In Zwickau ist Hertha von Beginn an hellwach. Zwei Neuzugänge treffen.

Zwickau - Fußball-Zweitligist Hertha BSC hat auch sein viertes Testspiel in der Vorbereitung gewonnen. Beim Regionalligisten FSV Zwickau setzten sich die Berliner souverän mit 6:1 (4:0) durch.

Von Beginn an kontrollierten die Berliner vor 3007 Zuschauern und Zuschauerinnen das Geschehen. Hertha zeigte sich im Pressing hellwach und ließ defensiv wenig zu. Die ersten drei Tore fielen allesamt nach Abprallern. Florian Niederlechner (14. Minute), Stürmer Luca Schuler (19.), mit seinem ersten Tor für die Hertha, und Marten Winkler (27.) trafen. Mit einem konsequenten Ballgewinn erzwang Winkler seinen zweiten Treffer (34.).

Nach der Pause stellte Zwickaus Kapitän Mike Könnecke (53.) mit einem schönen Schlenzer auf 1:4. Dann gelang dem eingewechselten Kevin Sessa sein Premieren-Treffer für die Berliner per direktem Freistoß (59.).

Kurz darauf wechselte Hertha-Trainer Cristian Fiél dann weitere neun Feldspieler aus. Derry Scherhant gelang in der 70. Minute das Tor zum Endstand. Coach Fiél verzichtete aus Gründen der Belastungssteuerung auf Mittelfeld-Neuzugang Diego Demme. Flügelspieler Fabian Reese fehlte nach Club-Angaben wegen eines Infekts.

Den Feinschliff für die kommende Saison will sich Hertha vom 18. bis zum 27. Juli im Trainingslager am Walchsee in Tirol holen. Am 3. August startet der Hauptstadtclub dann mit einem Heimspiel gegen den SC Paderborn in die neue Zweitliga-Spielzeit. Schon am zweiten Spieltag steigt das Duell beim Hamburger SV.