Sportlich spielen Hertha und Union in unterschiedlichen Ligen. Auch bei den Mitgliederzahlen liegen die Blau-Weißen deutlich hinten - doch der Trend bleibt positiv.

Berlin - Fußball-Zweitligist Hertha BSC hat seine Mitgliederzahl weiter gesteigert. Die Berliner haben inzwischen 54 192 Mitglieder, wie Interimspräsident Fabian Drescher am Sonntag verkündete. „Das ist ein Zuwachs von fast 5000 Mitgliedern im Vergleich zur letzten Mitgliederversammlung, vielen Dank“, sagte Drescher am Sonntag bei der Versammlung im CityCube an der Messe Berlin. Der Fußball-Zweitligist werde wieder positiver und als mitgliedergeführter Club wahrgenommen.

Stadtrivale Union Berlin hat die Blau-Weißen nach einem längeren Kopf-an-Kopf-Rennen inzwischen aber deutlich abgehängt. Der Bundesligist hat 66.110 Mitglieder (Stand Ende März).