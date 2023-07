Köln - Der Snack-Hersteller Intersnack SE in Köln hat Packungen des Produkts funny-frisch Brezli 160g zurückgerufen. In wenigen Packungen seien irrtümlich zusätzlich zum eigentlichen Produkt einige Cracker abgefüllt, die Milch enthalten, teilte das Unternehmen am Donnerstag auf dem Portal Lebensmittelwarnung.de mit.

Diese Zutat sei nicht auf der Verpackung deklariert. Bei dem Rückruf handele es sich um eine Vorsichtsmaßnahme zum Schutz von Personen, die an einer Milcheiweiß-Allergie oder Lactose-Intoleranz leiden. Betroffen seien die Chargennummern LA.212 20B (MHD 22.04.24) und LA.253 20B (MHD 22.04.24).

Nach Angaben auf dem Portal sind die Bundesländer Bayern, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz betroffen.