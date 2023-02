Oberhof - Olympiasiegerin Denise Herrmann-Wick hat bei der Biathlon-Weltmeisterschaft in Oberhof im Einzelrennen Platz 15 belegt und ihre dritte Medaille klar verpasst. Die 34-Jährige schoss am Mittwoch gleich viermal daneben und lag nach 15 Kilometern 3:25,1 Minuten hinter der neuen Weltmeisterin Hanna Öberg. Die Schwedin leistete sich einen Schießfehler und setzte sich vor ihrer fehlerfreien Landsfrau Linn Persson durch. Bronze ging an die Italienerin Lisa Vittozzi (1 Fehler). Herrmann-Wick hatte zuvor in Thüringen Gold im Sprint und Silber in der Verfolgung gewonnen.

Beste Deutsche wurde WM-Debütantin Sophia Schneider (4), die auf Rang 13 ins Ziel kam. Vanessa Voigt (2) kam in ihrem Wohnort auf Platz 19, Hanna Kebinger (4) wurde 30. und Janina Hettich-Walz (5) landete auf Rang 42. Nach großen Problemen mit ihrer Waffe am Schießstand kam Anna Weidel (8) mit mehr als 14 Minuten Rückstand als 87. über die Ziellinie.

Herrmann, Einzel-Olympiasiegerin von Peking, war mit Startnummer 31 als Letzte der Favoritinnen ins Rennen gegangen. Auf der durch die Plusgrade im Laufe des Wettkampfes immer schwerer werdenden Strecke war das ein Nachteil, zudem hatte sie am Rennsteig bei teilweise windigen Bedingungen erstmals Probleme.

Letzte deutsche Weltmeisterin im traditionsreichsten Biathlon-Rennen war Laura Dahlmeier 2017 in Hochfilzen, die letzte WM-Medaille hatte die vor Kurzem zurückgetretene Vanessa Hinz 2020 in Antholz mit Silber geholt.