Oberhof - Einzel-Olympiasiegerin Denise Herrmann-Wick geht als Mitfavoritin in den Biathlon-Sprint bei der Heim-WM in Oberhof. Am Freitag (14.30 Uhr/ZDF und Eurosport) steht in Thüringen der erste Einzelwettbewerb der Titelkämpfe auf dem Programm, nachdem es zum Auftakt für die deutsche Mixed-Staffel nur zu Rang sechs gereicht hatte. Über 7,5 Kilometer ist der Kreis der Medaillen-Kandidatinnen groß. Auch die norwegische Sprint-Olympiasiegerin Marte Olsbu Röiseland, Julia Simon aus Frankreich oder die schwedischen Schwestern Hanna und Elvira Öberg haben große Ambitionen. Die 34 Jahre alte Herrmann-Wick ist die einzige Ex-Weltmeisterin im deutschen Team, 2019 gewann sie WM-Gold in der Verfolgung.