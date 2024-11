Eher graue Tage in Aussicht: Welches Wetter die Menschen in Berlin und Brandenburg zum Ende der Woche erwartet.

Herbstwetter in Berlin und Brandenburg

Die Siegessäule in Berlin neben herbstlich verfärbtem Laub. In Berlin und Brandenburg herrscht Herbstwetter. (Symbolbild)

Berlin/Brandenburg - Mit einem ganztägig bewölkten Himmel und etwas Nebel können die Menschen heute in Berlin und Brandenburg rechnen. Dabei werden nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) bis zu sieben Grad erreicht. Auch Sprühregen ist im Tagesverlauf möglich. In der Nacht zum Freitag sinken die Temperaturen auf bis zu zwei Grad. Aus dem Osten weht ein schwacher Wind.

Auch am Freitag bleibe der Himmel zunächst stark bewölkt, hieß es weiter. Insbesondere im Süden werde sich die Wolkendecke jedoch etwas auflockern. Die Temperaturen steigen leicht an, auf bis zu neun Grad. In der Nacht auf Samstag sei mit Tiefstwerten von bis zu null Grad zu rechnen.