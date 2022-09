Herbstliches Wochenende in Berlin und Brandenburg

Potsdam - Es wird ein schon etwas herbstlich anmutendes Wochenende in Berlin und Brandenburg. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Potsdam am Morgen mitteilte, wird es nach der Auflösung von Nebelfeldern am Freitag zunächst heiter, wolkig und trocken. Ab dem Mittag gehen Schauer oder Gewitter nieder, teilweise mit Starkregen, Wind- und Sturmböen sowie Hagel. Am Abend lassen die Schauer und Gewitter nach. Die Temperaturen erreichen 20 bis 24 Grad.

Nach heiterem Start setzen sich am Samstag bei Temperaturen um 22 Grad Schauer und Gewitter fort, die am Abend wieder abklingen. Der Sonntag beginnt neblig-trüb. Nach der Auflösung von Nebelfeldern gibt es vielen Wolken und gelegentlich auch etwas Sonnenschein. Bei etwa 20 Grad bleibt es meist trocken.