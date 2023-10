Berlin/Potsdam - Die Woche startet herbstlich trüb und regnerisch in Berlin und Brandenburg. Am Montagvormittag ist es stark bewölkt bis bedeckt und zunächst regnerisch, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen vorhersagte. Bis zum Mittag lässt der Regen nach und zieht südwärts ab. Ab dem Nachmittag ist es meist trocken, nur in den westlichen und südlichen Landesteilen Brandenburgs kann es lokal Regen oder Sprühregen geben. Die Tageshöchstwerte liegen bei frischen 12 bis 15 Grad.

Nachts bleibt es stark bewölkt und weitgehend trocken. Im Verlauf bildet sich teils Nebel und Hochnebel. Die Temperaturen sinken auf 12 bis 7 Grad. Auch der Dienstag beginnt mit vielen Wolken, zu Beginn teils neblig-trüb. Es bleibt trocken, nur örtlich kann es etwas regnen. Die Tageshöchstwerte liegen zwischen 15 und 17 Grad.

In der Nacht zum Mittwoch bleibt es wolkig und trocken. Die Temperaturen gehen auf 13 bis 10 Grad zurück. Am Mittwoch wird es heiterer. Es bleibt trocken. Abends nehmen die Wolken im Norden Brandenburgs zu. Die Temperaturen klettern von Norden nach Süden auf 20 bis 24 Grad, im Berliner Raum auf bis zu 23 Grad. Es weht ein mäßiger bis frischer Südwestwind.