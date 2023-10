Herbstlich trüb und Regen in Niedersachsen und Bremen

Hannover/Bremen - Es bleibt herbstlich trüb und regnerisch in Niedersachsen und Bremen. Am Donnerstag ist es stark bewölkt bei Höchstwerten um die 12 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen vorhersagte. Zeitweise kommt es zusätzlich zu leichtem Regen.

Auch nachts halten sich laut DWD die Wolken und es regnet leicht. Die Temperaturen kühlen auf 7 Grad ab. Der Freitag verläuft unverändert stark bewölkt und bedeckt. Dazu regnet es leicht, teilweise auch schauerartig. Die Höchstwerte liegen zwischen 10 und 13 Grad.

In der Nacht zum Samstag bleibt es bewölkt und regnet gebietsweise etwas. Die Temperaturen gehen zurück auf 6 bis 10 Grad. Das Wochenende startet unverändert mit Wolken, örtlichen Regenschauern und Temperaturen bei um die 13 Grad.