Herbstlich grau startet das Wochenende in Sachsen. Am Sonntag beginnt es zu regnen und im Bergland schneit es. (Symbolbild)

Leipzig - Herbstlich grau und zunächst noch niederschlagsfrei startet das Wochenende in Sachsen. Später kommt Regen auf, es wird windig und im Bergland fällt Schnee, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte.

Bei starker Bewölkung und maximal sieben bis zehn Grad bleibt es heute zunächst noch niederschlagsfrei. Im Bergland werden drei bis sieben Grad erwartet. In der Nacht können die Temperaturen auf bis zu minus zwei Grad zurückgehen.

Teils sonnig, teils stark bewölkt und noch immer niederschlagsfrei geht es am Samstag weiter. Das Thermometer zeigt bis zu zehn Grad. Am Abend gehen auf dem Fichtelberg, dem mit 1.215 Metern höchsten Berg Sachsens, erste stürmische Böen. Am Sonntag ist es der Vorhersage zufolge bedeckt und bei bis zu neun Grad beginnt es zeitweise zu regnen. In den Kammlagen der Mittelgebirge geht der Regen in Schnee über. Die Schauer können gewittrig mit Graupel ausfallen. Auf dem Fichtelberg wehen schweren Sturmböen.