Berlin/Potsdam - Zum Ende der Woche bleibt es windig und frisch in Berlin und Brandenburg. Am Freitagmorgen ist es zunächst wechselnd bewölkt, mit heiteren Abschnitten vom Berliner Raum bis nach Südbrandenburg, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) vorhersagte. Ab Mittag ziehen mehr Wolken auf und ab dem Nachmittag regnet es gebietsweise. Die Tageshöchstwerte liegen zwischen 17 und 20 Grad. Bei sonst mäßigem Wind kann es am Abend nördlich von Berlin einzelne Böen um 55 km/h geben.

Nachts kann es regnen. Bei Tiefstwerten zwischen 16 und 14 Grad weht ein mäßiger bis frischer Wind, vereinzelt mit Böen der Windstärke 7. Am Samstag bleibt es dicht bewölkt und windig mit zeitweise Regen, der im Norden Brandenburgs länger anhalten kann. Die Höchstwerte liegen zwischen 17 und 20 Grad. In Nordbrandenburg nimmt der Wind im Tagesverlauf ab.

In der Nacht zum Sonntag regnet es teils ergiebig. Die Temperaturen fallen auf 12 bis 7 Grad. Südlich von Berlin weht anfangs noch mäßiger Wind mit einzelnen Böen. Auflockerungen gibt es zum Morgen im Norden Brandenburgs. Am Sonntag wird es verbreitet heiter und trocken. In Südbrandenburg gibt es anfangs noch viele Wolken und Regen, der nach Süden abzieht. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte zwischen 14 und 16 Grad. Es weht meist nur noch schwach.