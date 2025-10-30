Junge Menschen finden im Oktober im Freistaat leichter Jobs, für ältere Arbeitslose bleibt die Situation schwierig. Die Arbeitslosenquote liegt etwas höher als im Oktober 2024.

Erfurt - In Thüringen ist die Arbeitslosenquote im Oktober erneut leicht gesunken, lag aber noch höher als vor einem Jahr. Im Freistaat waren im Oktober 68.671 Menschen arbeitslos gemeldet und damit 409 weniger als im September, aber 1.598 Personen (+2,4 Prozent) mehr als vor einem Jahr, wie die Regionaldirektion Sachsen-Anhalt-Thüringen der Bundesagentur für Arbeit mitteilte. Die Arbeitslosenquote lag im Oktober bei 6,2 Prozent - und damit einen Prozentpunkt höher als im Oktober 2024.

„Die Herbstbelebung bringt leichte Bewegung in den Arbeitsmarkt, vor allem für jüngere Menschen, die zum Ausbildungs- oder Berufseinstieg bessere Chancen finden“, sagte Markus Behrens, Chef der Regionaldirektion Sachsen-Anhalt-Thüringen. Gerade jüngere Menschen, die sich nach ihrer Ausbildung zunächst arbeitslos gemeldet hatten, hätten nun in vielen Fällen den Einstieg ins Berufsleben geschafft. „Gleichzeitig bleibt die Situation für ältere Arbeitslose anspruchsvoll.“