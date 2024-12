Der FSV Mainz 05 schafft gegen den FC Bayern die Überraschung und macht einen Sprung in der Bundesliga-Tabelle. Trainer Henriksen freut sich über den Sieg. Zu euphorisch will er aber nicht sein.

Mainz - Nach dem Überraschungserfolg gegen den FC Bayern München war Trainer Bo Henriksen vom FSV Mainz 05 stolz auf sein Team. „Das ist natürlich eine große Leistung für uns, die beste Mannschaft in Deutschland zu schlagen“, sagte Henriksen nach dem 2:1 (1:0) am 14. Spieltag der Fußball-Bundesliga.

„Wir sind froh und wir sind happy. Wenn wir nicht happy wären, wenn wir gegen die Bayern gewinnen, dann haben wir ein Problem“, sagte Henriksen nach dem starken Heimauftritt seiner Mannschaft. Der Däne sprach von einem verdienten Sieg. „Weil wir haben viel Mut mit dem Ball gezeigt, wir haben sehr gut verteidigt.“

Henriksen: Großer Sieg, aber...

Allzu hoch hängen wollte Henriksen den Sieg aber dann doch nicht. „Natürlich ist das ein großer Sieg für uns, aber es ist nur ein Sieg“, sagte der 49-Jährige.

Dank des Coups sind die Mainzer zumindest vorübergehend auf den sechsten Platz in der Bundesliga-Tabelle gesprungen und können vom Europapokal träumen. Im letzten Pflichtspiel dieses Kalenderjahres tritt der FSV am kommenden Samstag bei Eintracht Frankfurt an.