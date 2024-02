Die Thüringer Grünen gehen mit Madeleine Henfling und Bernhard Stengele als Spitzenkandidaten-Duo in den Wahlkampf. Sie sollen dafür sorgen, dass die Grünen den Wiedereinzug in den Landtag schaffen.

Jena - DIe Landtagsabgeordnete Madeleine Henfling und Umweltminister Bernhard Stengele sollen die Thüringer Grünen als Spitzenkandidaten-Duo in den Wahlkampf für die Landtagswahl im Herbst führen. Die rund 100 Delegierten wählten die beiden am Samstag im Volkshaus Jena auf die beiden ersten Plätze ihrer Landesliste. Henfling erhielt 83,3 Prozent der abgegebenen 102 Stimmen, bei sechs Nein-Stimmen und elf Enthaltungen. Stengele kam auf 92,2 Prozent der Stimmen, bei drei Nein-Stimmen und fünf Enthaltungen.

In Thüringen wird am 1. September ein neuer Landtag gewählt. Umfragen zufolge müssen die Grünen in Thüringen um einen Wiedereinzug ins Parlament bangen. Sie lagen zuletzt in Umfragewerten zwischen vier und sechs Prozent. Bei der Landtagswahl 2019 waren sie mit 5,2 Prozent nur knapp ins Parlament gekommen.