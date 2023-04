Hendrik Lange (Die Linke), Landtagsabgeordneter in Sachsen-Anhalt, schaut in die Kamera.

Magdeburg/Halle - Der Landtagsabgeordnete Hendrik Lange strebt an die Landesspitze der Linken. „Ich hänge an der Partei“, sagte Lange der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag in Magdeburg. Er wolle Verantwortung übernehmen und gemeinsam mit den Mitgliedern im nächsten Jahr einen erfolgreichen Kommunalwahlkampf bestreiten.

Auf einem Parteitag im Juni ist die Nachwahl für den zurückgetretenen Stefan Gebhardt geplant. Die Linke hatte auf einem digitalen Parteitag im März 2022 mit Janina Böttger und Gebhardt erstmals eine Doppelspitze in Sachsen-Anhalt gebildet. Gebhardt war jedoch nur eine Woche nach seiner knappen Wahl (50,5 Prozent) zurückgetreten. In einem fünfseitigen Brief hatte der Landtagsabgeordnete die Landespartei scharf kritisiert. Er beklagte Gräben zwischen Landtagsfraktion und Partei sowie einen misslungenen Landtagswahlkampf.

Diese Themen sieht Lange überwunden. Zwischen Fraktion und Partei gebe es inzwischen ein gutes Kommunikationsverhältnis, sagte Lange. Dort habe Böttger eine gute Arbeit geleistet.

Der 46-jährige Lange kümmert sich in der Landtagsfraktion um die Themen Wissenschaft und Umwelt. Der Biologe ist zudem seit vielen Jahren im Stadtrat von Halle aktiv. 2019 hatte er sich für Rot-Rot-Grün für das Amt des Oberbürgermeisters in der Saalestadt beworben, er unterlag jedoch Amtsinhaber Bernd Wiegand (parteilos).

Lange sagte, es müsse Ziel sein, bei der Kommunalwahl im nächsten Jahr das Ergebnis von 2019 wieder zu erreichen und zu steigern. Damals war die Linke auf 15,1 Prozent gekommen, dies war nach CDU und AfD der dritte Platz gewesen. Man wolle in jedem Kommunalparlament vertreten sein, so Lange.

Zu Jahresbeginn hatte die Linke in Sachsen-Anhalt rund 2800 Mitglieder.