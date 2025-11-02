In dreieinhalb Stunden fährt der „Halunder Jet“ von den Hamburger Landungsbrücken nach Helgoland. Zum Saisonende berichtet die Reederei von steigenden Passagierzahlen.

174.000 Passagiere sind in dieser Saison mit dem „Halunder Jet“ von und nach Helgoland gefahren. (Archivbild)

Hamburg - Der Helgoland-Katamaran „Halunder Jet“ geht mit einem leichten Passagierzuwachs in die Winterpause. Rund 174.000 Fahrgäste seien seit Saisonstart am 27. März mit dem Schiff von und nach Helgoland gefahren, teilte die Reederei FRS Helgoline mit. Das waren rund 3.000 mehr als in der Saison 2024.

„Die Nachfrage war über die gesamte Saison hinweg stabil. Sowohl unsere täglichen Abfahrten ab Hamburg und Cuxhaven als auch die Verbindungen ab Brunsbüttel haben sich sehr gut entwickelt“, sagte Geschäftsführer Tim Kunstmann. Auf der letzten Fahrt des Jahres nach Helgoland waren den Angaben zufolge am Sonntag 200 Passagiere an Bord. Für die Rückfahrt von der Insel wurden 400 Fahrgäste erwartet.

Von den Hamburger Landungsbrücken aus benötigt der Katamaran 3,5 Stunden bis zur Insel, von Brunsbüttel 120 und von Cuxhaven aus 70 Minuten. Im kommenden Jahr beginnt die Saison am 19. März und endet am 1. November.