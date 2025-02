Berlin - Bei seinem Neuzugang Marin Ljubicic sticht für Union-Geschäftsführer Horst Heldt besonders ein Merkmal heraus. „Er hat in den letzten Jahren für Quote gesorgt. Er hat nachweislich gezeigt, dass er Tore machen kann“, sagte Heldt vor dem Spiel der Köpenicker bei der TSG Hoffenheim am Samstag (15.30 Uhr/Sky) über den 22 Jahre alten Kroaten. „Er ist ein Spieler in jungen Jahren, mit einem ehrgeizigen Ziel. Das ist jetzt für ihn der nächste Schritt.“

Zudem zeichne den Offensivspieler seine Intensität sowohl im offensiven Umschaltspiel als auch im Pressing-Verhalten aus. „Er ist jetzt nicht der 1,90-Meter-Hühne. Das ist aber auch nicht notwendig gewesen, weil wir mit Andrej Ilic jemanden haben, der das auch gut ausfüllen kann“, sagte Heldt.

Baumgart gibt dem Neuen etwas Zeit

Ljubicic könne in einer Doppelspitze oder auch etwas dahinter spielen. In der österreichischen Bundesliga erzielte er für den Linzer ASK in den letzten beiden vollen Spielzeiten jeweils zwölf Tore. Die Berliner haben in dieser Saison mit nur 16 Treffern aus 20 Spielen die schwächste Offensive der Bundesliga.

Heldt sieht dabei aber nicht nur die Stürmer in der Pflicht. Die Mannschaft habe aber in den vergangenen Spielen bereits mehr Torchancen erspielt als noch zu Beginn der Saison.

Direkt in der Startelf wird Ljubicic wohl nicht stehen, möglicherweise aber im Kader. „Für alles Weitere geben wir ihm noch etwas Zeit zum Einleben. Er hat erst zwei Trainingseinheiten mitgemacht“, sagte Trainer Steffen Baumgart.