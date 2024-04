Weimar - Auf der Autobahn 4 bei Weimar ist es am Donnerstagnachmittag zu einer heldenhaften Rettungsaktion gekommen. Wie eine Sprecherin der Polizei am Freitag mitteilte, erlitt ein 40-jähriger Autofahrer ersten Erkenntnisse zufolge einen Krampfanfall am Steuer und verlor die Kontrolle über seinen Wagen. Daraufhin keilten drei Fahrzeuge das Auto des Mannes auf der linken Spur ein, und brachten es somit zum Stehen. Die Ersthelfer schlugen die Scheibe des Fahrzeugs ein, befreiten den Mann und betreuten ihn bis die Rettungskräfte eintrafen.