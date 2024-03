Heiterer Wochenstart in Thüringen erwartet

Erfurt - Auf einen heiteren Montag mit bis zu elf Grad können sich die Menschen in Thüringen freuen. In den frühen Morgenstunden sind nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes zunächst noch leichter Frost, abklingende Schauer und im Bergland Glätte durch Schneeschauer möglich. Im Tagesverlauf klart es dann auf. Dazu wird es meist sonnig. In der Nacht zu Dienstag kühlt es dann auf bis zu minus drei Grad ab. Dazu weht ein schwacher Wind.