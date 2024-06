Dresden - Das Bistum Dresden-Meißen bekommt einen kleinen Knochenpartikel der Gebeine seines Patrons, des Heiligen Benno von Meißen. Das Fragment sei künftig in einem kunstvollen Reliquiar in der Kathedrale in Dresden zu sehen, wo sich bereits die Mitra von Benno befindet, der als zehnter Bischof des Bistums von 1066 bis 1106 wirkte, teilte das Ordinariat in Dresden am Montag mit. Die von einem Goldschmied gestaltete Reliquie werde am kommenden Sonntag mit einem Festgottesdienst empfangen.

Die Gebeine des Heiligen waren im Zuge der Reformation aus Meißen nach München in Sicherheit gebracht worden, dessen Patron Benno seither auch ist. Nun erinnere das Geschenk des Münchner Erzbischofs Reinhard Kardinal Marx an den 500. Jahrestag der ursprünglichen Reliquienerhebung zu Meißen am 16. Juni 1524, wie das Ordinariat mitteilte. Bei der Verehrung gehe es nicht um einen magischen Kult, „sondern darum, dass Heilige auch heute als Vorbilder im Glauben helfen könnten, zu Jesus Christus zu finden“, sagte Bischof Heinrich Timmerevers.